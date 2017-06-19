Более 10 человек пострадали при наезде фургона на пешеходов в Лондоне

В результате наезда фургона на толпу людей на севере Лондона пострадали 12 человек, сообщает The Sun.

Отмечается, что фургон въехал в людей, которые выходили из мечети в Финсбери парке.

«Кто бы это ни сделал, он сделал это, чтобы нанести вред людям, и это террористический акт», — заявил глава мечети Мохаммед Козбар.

Ранее сообщалось, что полиция Лондона задержала человека, который подозревается в наезде на толпу людей на севере города.