В Москве участники вечеринки на крыше кинули гранату в полицейских

Молодые люди, устроившие вечеринку на крыше дома в московском районе Бутово, бросили гранату в наряд полицейских. Об этом сообщает Life

По данным издания, правоохранителей вызвали жильцы дома, недовольные громкой музыкой на крыше. По вызову прибыл наряд ППС из двух человек, но молодые люди отказались выключить колонки и бросили в стражей порядка гранату. Кроме того, по информации Life, они кричали: «Дави мусоров!».

Полицейские вызвали на место инцидента ФСБ . Силовики оцепили двор и осмотрели гранату. В итоге оказалось, что этот снаряд был учебным.

Участников вечеринки задержали, но потом отпустили. Привлекли ли их к административной ответственности, не уточняется.