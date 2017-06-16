Главные события у вас в почте
СБУ задержала "патриота" по подозрению в убийстве Дениса Вороненкова
Сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа" задержали в Павлограде "активиста", участника местной "самообороны" Ярослава Тарасенко по подозрению в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
В ходе ареста был проведен обыск в квартире подозреваемого: Тарасенко был задержан возле подъезда его дома, уточняет News-Front.info.
Известно, что Тарасенко продолжительное время возглавлял местную ячейку запрещенного в России экстремистского движения "Правый сектор". Ранее у него также были проблемы с правоохранительными органами: его обвиняли в разбое, грабеже и незаконном хранении оружия. По данным украинских СМИ, за него вступался депутат Рады Владимир Парасюк.
Павлоградские "патриоты" возмущены тем, что обыск у Тарасенко проводился без адвоката.
Оставить комментарий