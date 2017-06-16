В ходе ареста был проведен обыск в квартире подозреваемого: Тарасенко был задержан возле подъезда его дома, уточняет News-Front.info.

Известно, что Тарасенко продолжительное время возглавлял местную ячейку запрещенного в России экстремистского движения "Правый сектор" . Ранее у него также были проблемы с правоохранительными органами : его обвиняли в разбое, грабеже и незаконном хранении оружия. По данным украинских СМИ, за него вступался депутат Рады Владимир Парасюк

Павлоградские "патриоты" возмущены тем, что обыск у Тарасенко проводился без адвоката.