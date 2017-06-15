В центре Нью-Йорка автомобиль въехал в толпу людей. В результате инцидента пострадали десять человек. Об этом сообщает газета New York Daily News

ДТП произошло на Манхэттене, на пересечении 37-й Уэст-стрит и Девятой авеню. Один человек был госпитализирован, девятерым пострадавшим врачи оказали первую скорую помощь.

Свидетели утверждают, что водитель автомобиля пытался проехать перекрёсток на желтый сигнал светофора. Машина врезалась в такси, после чего её откинуло от удара на тротуар.

18 мая в Нью-Йорке произошёл подобный инцидент. Машина врезалась на большой скорости в толпу людей, в результате наезда погиб один человек, еще 20 человек получили ранения. Инцидент произошёл на Таймс-сквер. Виновник аварии находился под воздействием наркотиков.