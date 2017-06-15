Шесть граждан Китая упали с эскалатора на станции метро «Площадь Революции» при попытке сделать селфи

На станции «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена шестеро граждан Китая упали с эскалатора. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, на станции «Площадь Революции» шестеро граждан КНР упали с эскалатора, когда делали селфи. Пострадавших осматривают врачи «скорой помощи», решается вопрос о госпитализации иностранцев», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстановка на месте происшествия спокойная, подземка работает в штатном режиме.