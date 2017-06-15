Пропавший малазийский самолет потерпел крушение

В четверг, 15 июня, учебный истребитель Hawk-108 Королевских воздушных сил Малайзии потерпел крушение примерно в 50 км от авиабазы в городе Куантан. Об этом сообщает Straits Times.

В результате аварии самолета погибли два члена экипажа воздушного судна.

Ранее сообщалось, что самолет, который вылетел утром с авиабазы Куантан, пропал с радаров военных через 30 минут после взлета. Связь с бортом была потеряна в районе границы штатов Паханг и Теренггану.

Позже министр обороны Малайзии Хишаммуддин Хусейн прокомментировал пропажу самолета в своем Twitter-аккаунте.

«Это тревожные новости», - написал министр.

Он также выразил надежду, что «все завершится благополучно».