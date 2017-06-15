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Пропавший малазийский самолет потерпел крушение
Фото: аккаунт Rjuna Rjuna в Facebook
В четверг, 15 июня, учебный истребитель Hawk-108 Королевских воздушных сил Малайзии потерпел крушение примерно в 50 км от авиабазы в городе Куантан. Об этом сообщает Straits Times.
В результате аварии самолета погибли два члена экипажа воздушного судна.
Ранее сообщалось, что самолет, который вылетел утром с авиабазы Куантан, пропал с радаров военных через 30 минут после взлета. Связь с бортом была потеряна в районе границы штатов Паханг и Теренггану.
Позже министр обороны Малайзии Хишаммуддин Хусейн прокомментировал пропажу самолета в своем Twitter-аккаунте.
«Это тревожные новости», - написал министр.
Он также выразил надежду, что «все завершится благополучно».
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