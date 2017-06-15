На МКАД в пассажирский автобус бросили коктейль Молотова

На 44-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) неизвестные бросили коктейль Молотова в пассажирской автобус. Об этом сообщает Life.

По данным издания, автобус марки Mercedes следовал из Ставрополя в Москву. Огонь быстро охватил транспортное средство, но пламя удалось потушить, отмечает Life.

В результате происшествия ни водитель, ни пассажиры не пострадали, однако автобусу требуется ремонт.

Полиция уже занялась поисками злоумышленников. По одной из версий, нападение могло стать следствием борьбы за рынок перевозок, по другой – возник дорожный конфликт.

В мае стало известно о похожем случае, произошедшем в тульском Венёве. Правоохранители заявили, что директор автотранспортного предприятия и его знакомый на территории сервисного центра подожгли автобус KING LONG XMQ 6129Y, принадлежащий индивидуальному предпринимателю. Сумма ущерба составила более 2,5 миллиона рублей. По версии следователей, преступление было совершено из личной неприязни.