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На авиабазе Travis в штате Калифорния объявлена тревога
Фото: © U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brandi Hansen
Тревога объявлена на авиабазе Travis в американском штате Калифорния, людей просят не приближаться к территории базы.
"На авиабазе Travis произошел инцидент, связанный с безопасностью… Просим людей не приближаться к базе, чтобы обеспечить возможность принять необходимые меры", — сообщается на официальной странице авиабазы в Facebook.
Подробности инцидента не уточняются.
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