Далее:
Главное сейчас
РИА Новости

На авиабазе Travis в штате Калифорния объявлена тревога

На авиабазе Travis объявлена тревога
Фото:
Тревога объявлена на авиабазе Travis в американском штате Калифорния, людей просят не приближаться к территории базы.
"На авиабазе Travis произошел инцидент, связанный с безопасностью… Просим людей не приближаться к базе, чтобы обеспечить возможность принять необходимые меры", — сообщается на официальной странице авиабазы в Facebook.
Подробности инцидента не уточняются.
Еще 7 источников
Происшествия США
Оставить комментарий

РИА Новости: последние новости