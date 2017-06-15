На авиабазе Travis в штате Калифорния объявлена тревога

Тревога объявлена на авиабазе Travis в американском штате Калифорния, людей просят не приближаться к территории базы.

"На авиабазе Travis произошел инцидент, связанный с безопасностью… Просим людей не приближаться к базе, чтобы обеспечить возможность принять необходимые меры", — сообщается на официальной странице авиабазы в Facebook.

Подробности инцидента не уточняются.