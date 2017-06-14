На улице в Бруклине устроили стрельбу

В Нью-Йорке произошла стрельба, в результате которой ранен мужчина. Инцидент произошёл недалеко от спортивной арены в Бруклине. Об этом сообщил журналист Кристофер Хэйс в своём аккаунте в Twitter.

Gunshots just now outside Barclay's Center. People ran. Police just arriving. Unclear if anyone was hit. Everyone I talked to is Ok — Christopher Hayes (@chrislhayes) 14 июня 2017 г.

«Выстрелы недалеко от Барклэй-центра. Люди бегут. Полиция только что приехала. Пока не ясно, ранен ли кто-либо. Все, с кем я общался, говорят, что они в порядке», — написал Хэйс.

Сотрудник городской полиции Питер Дональд ответил: «Без паники. Один человек был ранен в ногу. Его состояние стабильно». На момент написания новости других данных о происшествии не поступало.