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На улице в Бруклине устроили стрельбу

На улице в Бруклине устроили стрельбу
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В Нью-Йорке произошла стрельба, в результате которой ранен мужчина. Инцидент произошёл недалеко от спортивной арены в Бруклине. Об этом сообщил журналист Кристофер Хэйс в своём аккаунте в Twitter.
«Выстрелы недалеко от Барклэй-центра. Люди бегут. Полиция только что приехала. Пока не ясно, ранен ли кто-либо. Все, с кем я общался, говорят, что они в порядке», — написал Хэйс.
Сотрудник городской полиции Питер Дональд ответил: «Без паники. Один человек был ранен в ногу. Его состояние стабильно». На момент написания новости других данных о происшествии не поступало.
Происшествия
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