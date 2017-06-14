Состояние раненного в Виргинии конгрессмена ухудшилось до критического

Состояние раненного при стрельбе в Виргинии конгрессмена Стива Скализа ухудшилось до критического после операции, сообщает телеканал MSNBC.

"Он перенес операцию, его состояние оценивается как критическое", — сообщил телеканал со ссылкой на данные больницы, в которой находится Скализ. Ранее офис конгрессмена сообщил, что Скализ был ранен в бедро, его состояние оценивалось как стабильное.

Стрельба произошла в среду в городе Александрия (штат Виргиния), где группа конгрессменов и их помощников играла в бейсбол. Ранения получили четыре человека, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и двое полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и позднее скончался в больнице.