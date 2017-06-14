Суд в Москве отложил на 48 часов решение по напавшему на бойца ОМОНа в Москве подростку

Басманный суд Москвы отложил на 48 часов рассмотрение вопроса о домашнем аресте 17-летнего участника несогласованной акции оппозиции 12 июня в центре Москвы Михаила Галяшкина, обвиняемого в распылении перцового газа в лицо бойцу ОМОНа, передает корреспондент "Газеты.Ru" из зала суда.

Просьбу об отложении вынесения решения поступила от следователя, суд с инициативой согласился.

Галяшкину предъявлено обвинение по ч.1 статьи 318 УК "Применение насилия, не опасного для жизни представителя власти". Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее следствие потребовало арестовать напавшего на бойца ОМОНа в Москве подростка.