Медведь не тронул потерявшегося мальчика

В Свердловской области нашли ребенка, который в субботу пропал в лесу под Екатеринбургом. 11 июня СК возбудил по факту пропажи мальчика уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, однако четырехлетнего ребенка нашли живым. Врачи зафиксировали у мальчика Димы сильное переохлаждение и обезвоживание, также его сильно покусали клещи. Ребенка искали более 500 человек, в том числе полиция, следователи, спасатели МЧС и волонтеры.

Четырехлетний Дима, пропавший в Свердловской области четыре дня назад, найден живым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального управления МВД Валерия Горелых.

«Сегодня одна из групп, прочесывающих местность, обнаружила ребенка. Это произошло около болота, в районе ЛЭП», — рассказал Горелых.

В момент обнаружения мальчик находился в изнеможденном состоянии, ему необходима эвакуация в больницу на вертолете.

В паблике «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте» сообщили, что у ребенка переохлаждение, обезвоживание, а также его сильно покусали клещи. Ребенок находился под присмотром врачей, ему поставили капельницы и кололи иммуноглобулин.

За Димой прислали вертолет, который должен доставить его в больницу в Екатеринбурге.

В поисковом отряде «Сокол», который принимал участие в поисках, уточнили, что мальчика нашли возле болота, приблизительно в семи километрах от развернутого штаба спасателей.

Ребенок пропал утром 10 июня на берегу Рефтинского водохранилища под Екатеринбургом. Как отмечает портал «Наш Урал», это одно из самых популярных мест отдыха в регионе. Мальчик отдыхал там с родителями. Утром в субботу он ушел с папой за дровами, однако быстро устал и начал проситься к маме, пишет « Российская газета ». Решив, что стоянка, где семья разбила палатку, совсем недалеко, отец отпустил Диму одного. С тех пор, до среды, его никто не видел.

Уральская газета «Аргументы и Факты» пишет, что, по словам отца, расстояние от него до матери было всего около десяти метров, и у него не было сомнений в том, что ребенок найдет дорогу. Однако когда он вернулся, мальчика рядом не оказалось.

Поняв, что ребенок пропал, родители в течение часа искали его сами. Как рассказали им местные рыбаки, мальчик подошел к чужой палатке, но когда понял, что ошибся, ушел в лес. После безуспешных поисков родители обратились за помощью в правоохранительные органы . В течение четырех дней лес обыскивали полицейские, спасатели МЧС, следователи СК и добровольцы.

Как уточняет Znak.com, Диму искали 300 сотрудников полиции, работников МЧС из Асбеста, Екатеринбурга, Сухого Лога и Богдановича, а также волонтеры, в том числе поисковые отряды «Лиза Алерт» и «Сокол». К поискам сразу подключились в общей сложности около 500 человек. В операции был также задействован беспилотный летательный аппарат МЧС.

Родители пропавшего мальчика пояснили спасателям, что он не общительный и сам помощи не попросит.

Самих отца и мать Димы правоохранители проверили на детекторе лжи: им показалось странным поведение матери ребенка. Узнав о пропаже, мать спустя некоторое время покинула место происшествия, сославшись на то, что замерзла – это насторожило полицейских.

Отец остался на месте и оказывал помощь спасателям.

Как выяснила полиция, мама Димы работает в детском саду, в который ходит и сам мальчик. С отцом ребенка они состоят в гражданском браке. Сам отец ребенка имеет несколько судимостей, в том числе по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Кража».

На следующий день после пропажи мальчика спасатели обнаружили в лесу следы от детских сапожек, которые обрывались у болота. В тот же день задействованный в поисках дрон обнаружил в лесу следы лосей и медведя. Специалисты пришли к выводу, что хищник не мог напасть на ребенка, так прошло довольно долгое время после того, как он отошел от зимней спячки.

Вместе с тем, именно из-за медведя поисково-спасательной группе пришлось сократить часть волонтеров из числа женщин и детей. Как пояснили в управлении МВД по Свердловской области, вечером на дорогу в лесу, где находилась одна из поисковых групп, вышел бурый медведь, который оказал на волонтеров «психологическое воздействие», в связи с чем часть непрофессиональных спасателей из леса пришлось убрать.

1 июня управление СК по Свердловской области возбудило по факту пропажи мальчика уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Несмотря на отсутствие доказательств гибели ребенка, следователи не исключили вероятность такого исхода.

Вероятность летального исхода также не исключали гадалки и экстрасенсы, которых также просили помочь найти ребенка, пишет местное издание «Наша газета». Так, предсказательница Элина Гофман не видела мальчика среди живых и посоветовала родителям искать его тело в воде. Медиум Зарина, в свою очередь, заявила, что мальчик жив, но более подробную информацию о его местонахождении согласилась дать только за деньги. «Я могу выйти на телепатический сеанс и точно указать местоположение, но это платно», — заявила она.