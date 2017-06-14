Следствие потребовало арестовать напавшего на бойца ОМОНа в Москве подростка

Следствие требует арестовать 17-летнего участника несогласованной акции оппозиции в центре Москвы 12 июня Михаила Галяшкина, обвиняемого в распылении перцового газа в лицо бойцу ОМОНа.

Ходатайство об аресте молодого человека поступило в Басманный суд Москвы, сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе инстанции.

Ранее сообщалось, что распыливший перцовый газ в бойца ОМОНа Михаил Галяшкин был задержан

В СМИ также появилась информация, что подросток успел сдать только обязательную часть ЕГЭ в этом году, а прохождению профильных испытаний помешало задержание.