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РИА Новости

Петросян выплатит соседке 269 тысяч рублей за затопленную квартиру

Хамовнический суд Москвы в среду утвердил мировое соглашение между юмористами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко и их соседкой, пострадавшей от потопа, супруги согласились выплатить пострадавшей 269 тысяч рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Изначально истица Елена Макарова настаивала на взыскании 440 тысяч рублей компенсации за ремонт и моральный ущерб. В рамках рассмотрения дела была проведена экспертиза, которая оценила нанесённый ущерб в 215 тысяч рублей. Остальная сумма покрывает судебные расходы истицы и затраты на экспертизу.
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