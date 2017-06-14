СМИ: прокуратура Эстонии закрыла дело об убийстве россиянина Дмитрия Ганина

Эстонская прокуратура закрыла дело об убийстве гражданина РФ Дмитрия Ганина , защищавшего Памятник воину-освободителю в Таллине от демонтажа в 2007 году. Об этом сообщается в среду на интернет-портале Эстонского телевидения и радио (ERR).

"Поскольку на данный момент еще возможно обжаловать закрытие уголовного дела, то прокуратура сейчас не считает правильным это постановление обнародовать через СМИ", - приводит ERR слова пресс-секретаря Пыхьяской окружной прокуратуры Эстонии Каарела Калласа.