Военный самолет сбил лося при посадке в аэропорту Ермолино Калужской области, сообщил ТАСС источник с этого авиаузла.

"Факт того, что (случилось - прим. ТАСС) ЧП с участием самолета и лося на аэродроме, действительно был", - сказал он.

Видеосообщение о случившемся опубликовано в паблике Mash в соцсетях. В комментариях к нему указано, что инцидент произошел ночью, когда самолет Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полет. Из людей никто не пострадал, однако животное погибло. Самолет получил значительные повреждения.

Предполагается, что лось мог пробраться на территорию аэродрома из-за халатности строителей, обустраивающих ограждение вокруг аэродрома. Рабочие убрали две бетонные плиты, а временное ограждение в момент ЧП отсутствовало.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Аэродром Ермолино - военный аэродром в Боровском районе Калужской области, способен принимать самолеты Ил-76, Ту-154, Ан-12, Ан-72.