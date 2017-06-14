Жители южной Швеции оказались свидетелями редкого атмосферного явления – валового облака, или так называемого грозового воротника.

Фотографии облака были опубликованы на странице в "Фейсбуке" шведского телеканала SVT Vader 10 июня. Пользователи Интернета оказались потрясены увиденным, а некоторые комментаторы назвали облако "апокалиптическим", сообщает Local.

Данный тип облаков был официально признан "Международным атласом облаков" как отдельный вид только в начале 2017 года. Еще это редкое метеорологическое явление называют "утренняя глория". Такие длинные облака формируются перед наступающими холодными фронтами и обычно предшествуют резкому снижению температурного фона. Чаще всего валовые облака наблюдаются в Австралии, где они могут достигать длины в 1000 километров.