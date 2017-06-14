У военного объекта в Североморске нашли две тонны бесхозной взрывчатки

В Североморске на главной базе Северного флота обнаружили две тонны бесхозной взрывчатки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ РФ по Северному флоту.

Представители спецслужбы уточнили, что рядом с одним из военных объектов было найдено захоронение более двух тонн тетраоксида диазота. В ФСБ приняли меры по предотвращению чрезвычайного происшествия.

По данным службы, взрывчатку оставила компания-подрядчик из Северо-Кавказского региона, которая занималась строительством военного объекта.

Тетраоксид диазота ранее применялся для изготовления авиабомб. Сейчас его чаще всего используют при дроблении скальной породы. Он обладает хорошими детонационными характеристиками и является высокотоксичным.