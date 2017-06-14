Источник назвал причину гибели участницы «Битвы экстрасенсов»

Участница телепроекта «Битва экстрасенсов» Илона Новоселова, погибшая после падения с шестого этажа жилого дома в Москве, хотела подшутить над партнером, но случайно сорвалась с балкона. Об этом в среду, 14 июня, РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах

«Выпив вечером алкоголь в компании своего молодого человека, девушка повздорила с ним и в шутку забралась на ограждение балкона, чтобы напугать мужчину. Но не удержалась и сорвалась вниз», — сказал собеседник агентства.

Тело 30-летней женщины нашли днем ранее на козырьке стоматологической клиники у дома на шоссе Энтузиастов. Предварительно сообщалось, что Новоселова поругалась с любовником, после чего позвонила матери и попросила ее приехать. Отмечается, что женщины говорили о смерти, затем старшая ушла смотреть телевизор, а через некоторое время услышала глухой удар.

Новоселова принимала участие в «Битве экстрасенсов» в 2008 году, а затем отказалась от дальнейшей борьбы.