Люди прыгали из здания горящей высотки в Лондоне - очевидцы

Не меньше 30 человек пострадали в результате пожара, охватившего здание высотного дома Grenfell Tower на западе Лондона, сообщает городская служба скорой помощи в своем Twitter-аккаунте. Все они были госпитализированы. Люди, оказавшись заблокированными в здании, плели веревки из простыней. Очевидцы сообщают, что некоторые из них прыгали из окон. В тушении пламени были задействованы не менее 200 сотрудников экстренных служб и около 40 пожарных расчетов. На месте работают около 20 бригад скорой помощи. Пожар начался сразу после взрыва в здании. Возгорание началось на втором этаже и добралось крыши. От высотного дома практически ничего не осталось.