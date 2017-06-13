По информации некоторых СМИ, у Зенкова были психические проблемы, из-за которых он наблюдался у психиатров. Как ранее сообщили в СК, следователями тщательно устанавливаются мотивы преступления, с этой целью будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Зенкова.

"Отец Зенкова на допросе не подтвердил, что у сына были психические расстройства. Ему об этом неизвестно", — сказал источник.