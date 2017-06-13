Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Илона Новосёлова покончила с собой из-за расставания со своим молодым человеком Артёмом Бесовым. Об этом сообщает портал LIFE

«Он пригрозил ей, что уедет домой в Челябинск и оставит её, но она была против этого категорически. После ссоры он отвернулся буквально на мгновение и она, воспользовавшись моментом, выбросилась в окно», — заявила мать Новосёловой.

Родственница девушки заявила, что экстрасенс дважды угрожала свести счёты с жизнью.

13 июня участница «Битвы экстрасенсов» Илона Новосёлова выбросилась с шестого этажа многоквартирного дома. Трагедия произошла на шоссе Энтузиастов в Москве. В 2013 году Новосёлову и её подругу похитили и требовали выкуп в размере 20 миллионов рублей.