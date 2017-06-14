В жилом доме под Тамбовом произошел взрыв

В городе Моршанск Тамбовской области в жилом доме взорвался бытовой газ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, в результате взрыва в девятиэтажке пострадали два человека, в том числе сотрудник пожарно-спасательной части. Также повреждения получили пять квартир.

Правоохранители начали доследственную проверку по факту случившегося, сообщается http://tambov.sledcom.ru/news/item/1135602/ на сайте управления СК РФ по Тамбовской области. В СК уточнили, что взрыв произошел на девятом этаже.

Эвакуированы были более 200 жильцов дома. По данным РИА Новости, сейчас специалисты проводят оценку пригодности дома к дальнейшей эксплуатации. По информации администрации города, взрыв частично разрушил перекрытия между девятым этажом и крышей дома, из-за чего над зданием нависла бетонная плита.