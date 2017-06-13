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В Москве погибла победительница "Битвы экстрасенсов"
Фото: ВКонтакте
В Москве погибла победительница седьмого сезона "Битвы экстрасенсов" Илона Новоселова. Она выпала из окна шестого этажа на Шоссе Энтузиастов, передает LIFE.
Сообщается, что перед смертью Новоселова поругалась с любимым человеком, который пригрозил уехать в Челябинск, оставив ее одну.
В МВД подтвердили факт обнаружения тела женщины, однако не назвали ее имени.
Другие подробности инцидента устанавливаются.
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