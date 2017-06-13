В Москве погибла победительница седьмого сезона "Битвы экстрасенсов" Илона Новоселова. Она выпала из окна шестого этажа на Шоссе Энтузиастов, передает LIFE

Сообщается, что перед смертью Новоселова поругалась с любимым человеком, который пригрозил уехать в Челябинск, оставив ее одну.

МВД подтвердили факт обнаружения тела женщины, однако не назвали ее имени.

Другие подробности инцидента устанавливаются.