Навальному сократили срок ареста

Мосгорсуд сократил с 30 до 25 суток срок административного ареста оппозиционера Алексея Навального , назначенного ему за организацию несогласованной с властями акции на Тверской улице 12 июня. Об этом сообщает ТАСС.

Рассматривавшая жалобу политика судья Анна Селиверстова отметила, что оснований для отмены наказания не имеется, но претензия к сроку заслуживает внимания. По ее мнению, столичный Симоновский суд, который вынес решение об аресте, не учел наличие у Навального двух детей, передает «Медиазона». Помимо этого, оппозиционер в связи с травмой глаза испытывает проблемы со здоровьем.