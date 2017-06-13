Певец Вячеслав Малежик находится в тяжелом состоянии после инсульта

«Это правда, он перенес инсульт. Чувствует себя не очень хорошо, но выкарабкаемся, я думаю. Он в полной памяти, с мозгами и памятью все хорошо. Единственное, пострадали рука и нога и глотать не умеет. Будут учить» - заявила собеседница телеканала.

Вячеслав Малежик – заслуженный артист России. Музыкант выступал с ансамблями «Весёлые ребята» и ВИА «Голубые гитары». Наибольшую популярность получил как сольный исполнитель. За свою карьеру 70-летний музыкант выпустил более 30 альбомов.