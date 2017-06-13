Задымление произошло на третьем энергоблоке чернобыльской АЭС

На Чернобыльской атомной электростанции произошло задымление. Об этом говорится на сайте Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Инцидент произошёл на третьем энергоблоке. Задымление было оперативно ликвидировано. Третий энергоблок прекратил навсегда свою работу в декабре 2000 года. 26 апреля 1986 года на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл взрыв. За первые три месяца после катастрофы от лучевой болезни погиб 31 человек. В течение последующих 15 лет от последствий облучения погибли от 60 до 80 тысяч человек. Из 30-километровой зоны вблизи АЭС были эвакуированы 115 тысяч человек. К ликвидации последствий аварии были привлечены более 600 тысяч человек. Авария считается крупнейшей в истории энергетики.