Сосед Константина Кинчева устроил взрыв в центре Москвы

16-летний подросток, находившийся в одиночестве в квартире в центре Москвы, устроил взрыв в ночь на 11 июня, решившись в домашних условиях сделать бомбу. Инцидент произошел в квартире в доме на Покровском бульваре.

Пострадавший мальчик был госпитализирован со множественными осколочными ранениями грудной клетки, диафрагмы и легкого, плеч и предплечий. Ему ампутировали левую кисть.

По факту произошедшего проводится проверка.