Главные события у вас в почте
Сосед Константина Кинчева устроил взрыв в центре Москвы
Константин Кинчев
Фото: ТАСС
16-летний подросток, находившийся в одиночестве в квартире в центре Москвы, устроил взрыв в ночь на 11 июня, решившись в домашних условиях сделать бомбу. Инцидент произошел в квартире в доме на Покровском бульваре.
Пострадавший мальчик был госпитализирован со множественными осколочными ранениями грудной клетки, диафрагмы и легкого, плеч и предплечий. Ему ампутировали левую кисть.
По факту произошедшего проводится проверка.
Как удалось выяснить "МК", в доме, где произошел взрыв, проживает рок-музыкант Константин Кинчев. Сам лидер группы "Алиса" при ЧП не пострадал.
Оставить комментарий