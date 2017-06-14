Экс-глава ФСИН Реймер приговорен к 8 годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 8 годам колонии бывшего главу ФСИН Александра Реймера , признав его виновным в мошенничестве на 1,3 млрд рублей при закупке электронных браслетов, передает корреспондент ТАСС

Закупка браслетов

По данным следствия, обвиняемые в 2010-2012 гг. похитили более 2,7 млрд рублей, которые были выделены на закупку ФСИН так называемых электронных браслетов. При цене в 19 тыс. рублей стационарное контрольное устройство закупалось за 108 тыс. рублей, мобильное устройство, которое позволяет отслеживать перемещения за пределами дома, приобреталось за 128 тыс. рублей.

30 июня 2016 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил одного из фигурантов этого дела, предпринимателя Николая Мартынова , фирмы которого поставляли браслеты, к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей.

Именно Мартынов, по данным следствия, передал Реймеру в его кабинете 140 млн рублей наличными в качестве оплаты услуг за оказание помощи в хищении бюджетных средств. В связи с тем, что предприниматель признал свою вину, раскаялся и дал показания, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, а судебный процесс прошел в особом порядке.

Александр Реймер возглавлял ФСИН России с августа 2009 года по июнь 2012 года.