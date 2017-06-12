Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев не смог выступить на праздничном концерте в Туле, так как почувствовал себя плохо перед выходом на сцену, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Расторгуев перед концертом почувствовал себя плохо", - рассказал источник агентству.

По его словам, сами музыканты группы находятся на сцене, но солируют им тульские артисты.

Зрителям концерта также объявили, что Расторгуев не сможет принять участие.

Расторгуев должен был принять участие в праздничном концерте на центральном площади в Туле.