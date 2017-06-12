Навальному грозит до 30 суток ареста

Об этом в своем фейсбуке написал адвокат Навального Вадим Кобзев

"Алексей Навальный задержан, телефон и шнурки изъяли. Вменяется ст. 20.2 ч. 8 [КоАП России] - до 30 суток административного ареста", - написал он.

Кобзев добавил, что оппозиционер находится в ОМВД по Даниловскому району.

Вменяемое правонарушение - это повторное совершение административного правонарушения, заключающегося в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга.

Наказание предусматривает до 30 суток административного ареста либо штраф от 150 до 300 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в отношении Навального будут составлены административные протоколы для дальнейшей передачи в суд.

Навального задержали днем 12 июня в подъезде собственного дома.