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Член СПЧ: действия полиции на Тверской были корректными
Член Совета по правам человека при президенте Игорь Борисов ответил, что на Тверской была предпринята попытка организовать несанкционированный митинг; по его словам действия полиции были корректными.
"На моих глазах дубинки применены не были", - сказал Борисов "Интерфаксу".
Борисов добавил, что в результате попытки организовать митинг на Тверской возникла давка, в которую попали и люди, пришедшие принять участие в праздничных мероприятиях.
"Часть людей с Сахарова пошли на Тверской, насколько людей залезли на окна третьего этажа, около рамок люди выкрикивают лозунги", - сказал Бабушкин.
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