Член СПЧ: действия полиции на Тверской были корректными

"На моих глазах дубинки применены не были", - сказал Борисов "Интерфаксу"

Борисов добавил, что в результате попытки организовать митинг на Тверской возникла давка, в которую попали и люди, пришедшие принять участие в праздничных мероприятиях.

"Часть людей с Сахарова пошли на Тверской, насколько людей залезли на окна третьего этажа, около рамок люди выкрикивают лозунги", - сказал Бабушкин.