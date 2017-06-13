Навальный получил 30 суток ареста

Симоновский суд Москвы назначил политику Алексею Навальному наказание в виде 30 суток административного ареста за нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает «Интерфакс»

Навального признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации»). Суд посчитал несостоятельными доводы адвокатов Навального, которые просили прекратить производство по делу из-за отсутствия в его действиях состава инкриминируемого ему правонарушения.