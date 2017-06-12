СМИ: из Лувра экстренно эвакуируют сотни людей

Из знаменитого музея Лувр в Париже экстренно эвакуируют сотни людей, об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на заявления очевидцев.

По сообщениям посетителей музея, сначала они услышали звук сирены, после чего охрана культурного учреждения приступила к экстренной эвакуации людей, сославшись на протокол безопасности .

Пользователи Сети публикуют фотографии, на которых толпа людей выдворена за пределы музея и стоит на фоне знаменитой пирамидой перед входом в Лувр. Причина поспешной эвакуации уточняются.