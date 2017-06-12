Далее:
Главное сейчас
Lenta.ru

Навального задержали в подъезде его дома

Навального задержали в подъезде его дома
Фото:
Оппозиционера Алексея Навального, одного из организаторов несанкционированного митинга на Тверской улице в Москве, задержали в подъезде его дома. Запись об этом появилась в Twitter политика, ее оставила жена Навального — Юлия.
«Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская», — написала супруга оппозиционера.
На фотографии, выложенной в Twitter Навального, видно, что возле дома стоят две машины полиции и как минимум восемь стражей порядка.
Еще 39 источников
Алексей Навальный
Оставить комментарий

Lenta.ru: последние новости