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Навального задержали в подъезде его дома
Оппозиционера Алексея Навального, одного из организаторов несанкционированного митинга на Тверской улице в Москве, задержали в подъезде его дома. Запись об этом появилась в Twitter политика, ее оставила жена Навального — Юлия.
«Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская», — написала супруга оппозиционера.
С Днём России! pic.twitter.com/CkfZXT6EKo— Alexey Navalny (@navalny) 12 июня 2017 г.
На фотографии, выложенной в Twitter Навального, видно, что возле дома стоят две машины полиции и как минимум восемь стражей порядка.
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