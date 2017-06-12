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В Анталье семилетняя девочка из России погибла, упав с балкона

Семилетняя россиянка погибла в Анталье
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Семилетняя туристка из России погибла в районе города Манавгат в турецкой провинции Анталья, упав с балкона отеля, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье.
"Несчастный случай с семилетней россиянкой произошел в воскресенье. Девочка упала с балкона четвертого этажа отеля. В тяжелом состоянии она была доставлена в больницу города Манавгат, однако спасти ее не удалось", — сказал собеседник агентства.
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