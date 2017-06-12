В Анталье семилетняя девочка из России погибла, упав с балкона

Семилетняя туристка из России погибла в районе города Манавгат в турецкой провинции Анталья, упав с балкона отеля, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье.

"Несчастный случай с семилетней россиянкой произошел в воскресенье. Девочка упала с балкона четвертого этажа отеля. В тяжелом состоянии она была доставлена в больницу города Манавгат, однако спасти ее не удалось", — сказал собеседник агентства.