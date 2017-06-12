Опубликован список пострадавших в ДТП в Забайкалье

Министерство здравоохранения Забайкальского края опубликовал предварительный поименный список погибших и пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом на 702 километре трассы Байкал.

Известны имена троих погибших – это Масленникова С.Г., 1973 года рождения, Распопова О.Л., 1972 года рождения и Навак А.Ю., 1989 года рождения. Родственники еще восьми погибших еще не прибыли для опознания. В пресс-службе Минздрава края подтвердили "Чите.ру" информацию о смерти еще одной пассажирки - женщина умерла по пути в больницу Улан-Удэ.