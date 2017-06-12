На митинге в Благовещенске задержали участников с антикоррупционным плакатом

Сегодня по всей стране проходят митинги против коррупции, инициированные оппозиционером Алексеем Навальным . На Дальнем Востоке уже были задержаны несколько участников акции.

В Благовещенске задержаны четыре активиста с плакатом «Россия без коррупции».

Как сообщает портал vl.ru, во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов уже задержали по меньшей мере двух человек: координатора местного штаба Навального Юрия Кучина и активиста Максим Шинкаренко. Другого участника кто-то облил зеленкой. Он вел прямую трансляцию акции в интернете.

Напомним, что Навальный отменил митинг, который был запланирован на проспекте Сахарова. Вместе этого он призвал людей выйти на Тверскую.