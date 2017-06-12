Среди 11 погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье был ребенок, сообщили РИА Новости минздраве региона.

Ранее управление СК России по Забайкальскому краю сообщило, что среди 11 погибших в результате ДТП были девять женщин.

"В ДТП один ребенок погиб, один доставлен в Улан-Удэ, один в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести", — сказал собеседник агентства.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По последним данным, погибли 11 человек. Как сообщали в Минздраве РФ, ранены порядка 40 человек, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Один человек находится в коме.