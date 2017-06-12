Истребитель времен Второй мировой разбился на авиашоу во Франции

Британский истребитель времен Второй мировой войны Supermarine Spitfire разбился на глазах нескольких тысяч посетителей авиашоу на севере Франции, сообщает AirLive.net. Телеканал «360» публикует сделанную очевидцем запись.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 10 июня, на аэродроме Longuyon-Vilette. Во время взлета у раритетной машины произошел технический сбой: самолет накренился вперед, задел винтом о землю, после чего перевернулся. Обрывки покрышек полетели в стоявшую неподалеку толпу, ранив одну из женщин.

Первыми на помощь пилоту пришли зрители, которые и помогли ему выбраться из салона истребителя, коих сейчас в мире насчитывается всего 53. Его доставили в больницу, но о тяжести полученных им травм сообщений не поступало.

Spitfire, впервые поднявшийся в воздух в марте 1936 года, был самой скоростной боевой машиной своего времени, развивая скорость до 562 километров в час.