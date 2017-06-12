Пассажирский самолёт вернулся в аэропорт Сиднея из-за большой пробоины в обшивке двигателя

Пассажирский самолёт Airbus A330 был вынужден вернуться в аэропорт Сиднея, так как в обшивке двигателя образовалась большая пробоина.

Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Лайнер уже вылетел из Сиднея в Шанхай, когда один из пассажиров услышал странные громкие звуки. Чуть позже экипаж самолёта заметил дыру во внутреннем кольце левого двигателя. Пилот принял решение срочно вернуться в аэропорт.

По имеющейся информации, самолёт был вынужден кружиться в воздухе в течение часа, прежде чем безопасно приземлиться. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.