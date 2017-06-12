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Пассажирский самолёт вернулся в аэропорт Сиднея из-за большой пробоины в обшивке двигателя
Пассажирский самолёт Airbus A330 был вынужден вернуться в аэропорт Сиднея, так как в обшивке двигателя образовалась большая пробоина.
Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.
Лайнер уже вылетел из Сиднея в Шанхай, когда один из пассажиров услышал странные громкие звуки. Чуть позже экипаж самолёта заметил дыру во внутреннем кольце левого двигателя. Пилот принял решение срочно вернуться в аэропорт.
По имеющейся информации, самолёт был вынужден кружиться в воздухе в течение часа, прежде чем безопасно приземлиться. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Ранее в Санкт-Петербурге самолёт авиакомпании «ЮТэйр» по техническим причинам не смог взлететь после того, как начал движение по взлётной полосе.
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