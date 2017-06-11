В разбившемся в Забайкалье автобусе погибли паломники

В ДТП на трассе "Байкал" разбились возвращавшиеся с крестного хода паломники.

- Верующие люди возвращались после молебна из села Урлук в Читу, - сообщил "РГ" глава администрации муниципального района "Петровск-Забайкальский район" Андрей Кузнецов . - По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Возле села Хохотуй - опасный участок трассы. Автобус перевернулся на крутом повороте после спуска.

Напомним, пассажирский автобус упал в кювет сегодня неподалеку от села Хохотуй около семи часов вечера. Количество погибших пассажиров в ДТП с автобусом на федеральной трассе "Байкал" продолжает расти. По последним данным, на месте аварии погибли 10 человек.

- Более двадцати пострадавших с тяжелыми травмами доставлены в центральную районную больницу , - говорит Андрей Кузнецов.

На месте ДТП работают оперативная группа Петровск Забайкальского пожарно-спасательного гарнизона и оперативная группа Хилокского пожарно-спасательного гарнизона, а также профессиональные психологи - сообщили "РГ" в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

В селе Урлук расположен Чикойский Иоанно-Предтеченский монастырь. Жители Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии приняли участие 11 июня в крестном ходе длиной 8 километров из села Урлук Красночикойского района к Чикойскому Иоанно-предтеченскому монастырю, где они преклонились перед иконой Варлаама Чикойского.