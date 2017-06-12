СК уточнил данные по погибшим при ДТП в Забайкалье

В результате ДТП с участием автобуса в Забайкалье погибли девять женщин и двое мужчин. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

"К настоящему времени известно, что инцидент произошел с автобусом марки KIA GRANBIRD который съехал на обочину дороги и перевернулся. В результате 10 человек погибли на месте, в том числе девять женщин и один мужчина. Еще один пострадавший скончался при доставлении в больницу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае для эвакуации людей, пострадавших в ДТП с участием автобуса, задействована авиация.