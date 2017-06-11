В Забайкалье перевернулся автобус, есть жертвы

В забайкальском селе Хохотуй перевернулся пассажирский автобус, следовавший в Читу. Сообщается, что он вылетел в кювет. ДТП произошло около 19:00 на 702 км трассы "Байкал", передает LIFE

В салоне находился 51 пассажир. Восемь человек погибли, еще 42 получили тяжелые травмы. Все пострадавшие отправлены в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.