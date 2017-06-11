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В Забайкалье перевернулся автобус, есть жертвы
В забайкальском селе Хохотуй перевернулся пассажирский автобус, следовавший в Читу. Сообщается, что он вылетел в кювет. ДТП произошло около 19:00 на 702 км трассы "Байкал", передает LIFE.
В салоне находился 51 пассажир. Восемь человек погибли, еще 42 получили тяжелые травмы. Все пострадавшие отправлены в больницу.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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