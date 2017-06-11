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Летевший в Лондон самолет объявил о ЧС на борту
Пилоты самолёта Airbus A320, который сейчас летит Марракеша (Марокко) в Великобританию, сообщили о чрезвычайной ситуации на борту. Об этом сообщает в твиттер служба AirLive.
Самолет направляется в аэропорт Gatwick в Лондоне, где готовится к экстренной посадке. Примерное время прибытия 16.35 (18.35 мск) по местному времени.
Что конкретно происходит на борту, пока неизвестно.
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