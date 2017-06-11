Я не терпила: Божена Рынска вступилась за устроившего стрельбу в Кратово

Причиной стрельбы в подмосковном поселке Кратово стало нежелание Игоря Зенкова быть терпилой. С таким мнением выступила скандальная журналистка Божена Рынска. На странице в Facebook она отметила, что к кровавой развязке в подмосковном населенном пункте привели непродуманные законы и прикормленная местная власть.

"У кратовского психа напротив дома был автосервис. Ара какой-то его держал. Наверняка платил на местности нужным людям и его не закрывали. А вам бы понравился автосервис прямо дверь в дверь? Мне - нет. Должны быть нормы, по которым откровенно мешающие производства и бизнесы должны быть удалены от частных домов на приличное расстояние. Далее, сосед выстроил высокий дом и закрыл солнце. А нормы инсоляции у нас вообще в законе прописаны?" - написала она на странице в соцсети.

Рынска отмечает, что на плохих соседей очень трудно найти управу, поскольку "нет закона, позволяющего запретить соседской таксе брехать на улице 25 минут подряд".

Тогда у недовольного поведением соседей человека остается лишь два выбора, по мнению журналистки, быть терпилой или нет.

"И кто-то принимает решение быть терпилой. Мешают, и черт с ним. Кто-то из кожи вон лезет, чтобы заработать на усадьбу. Единицам удаётся. А кто-то говорит: "Я? Терпила? Никогда этому не быть". И берётся за ружье", - объяснила она поступок Игоря Зенкова.

Трагедия развернулась накануне в Кратово Раменскогго района. Вооруженный мужчина ворвался вы автосервисе и открыл огонь, а после забаррикадировался в своем доме и начал стрелять. Тзатиепм он подорвал дом и попытался бежать. Однако он был убит силовиками,

Жертвами атаки стали 4 человека, трое получили ранения, также пострадали в ходе противостояния с кратовским стрелком четыре правоохранителя.