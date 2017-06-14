Названа причина смерти кратовского стрелка

"Московский комсомолец" «Кратовский стрелок» Игорь Зенков, который расстрелял своих соседей из ружья, не был ликвидирован полицией. Об этом рассказала близкая знакомая семьи Зенкова Ольга, сообщает

По ее словам, специалисты считают, что Зенков мог застрелиться сам.

Бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков в субботу, 10 июня, открыл огонь по прохожим из окна своего дома. После он начал перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов . Сообщалось, что после этого его ликвидировали.

Жертвами Зенкова стали четыре человека, двое были госпитализированы. Среди раненых также и сотрудники правоохранительных органов.

Сообщалось, что мужчина использовал оружие, которое привез из командировки в Чечню. Некоторое оружие он сделал самостоятельно. При этом разрешения на хранение огнестрельного оружия у него не было.