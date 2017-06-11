Экс-чемпион Европы по кикбоксингу сломал челюсть оппоненту в драке в волгоградском кафе

Камеры наблюдения запечатлели драку между неким бизнесменом Сергеем Родионовым и мастером спорта по боксу, экс-чемпионом Европы по кикбоксингу Владимиром Поташкиным, являющимся, по версии издания "Блокнот Волгоград" "преступным авторитетом" городского уровня. Телеканал "360" публикует видео инцидента, произошедшего в Волгограде в минувший четверг, 8 июня.

Описываемые события разворачивались в кафе Houdini, куда Поташкин пришел со своим племянником и, по совместительству, охранником Дмитрием Исмаиловым. Судя по всему, стороны не пришли к консенсусу и достаточно быстро попытались решить имевшиеся противоречия с помощью кулаков. В ходе драки, мужчина, сопровождавший Родионова, достал предмет, похожий на пистолет, однако так и не пустил его в дело.

По итогам встречи победа осталась за "командой" титулованного экс-спортсмена - Родионов получил перелом челюсти и ушибы.

Материалы, опубликованные в некоторых СМИ, указывают на то, что экс-глава региональной федерации бокса Владимир Поташкин является ставленником убитого в 2011 году волгоградского "смотрящего" Владимира Кадина.

При этом, относительно недавно едва не был застрелен и сам Поташкин - в марте 2016 года пуля киллера, поджидавшего его у выхода из спортивного клуба, попала в шею бывшему чемпиону, а незадолго до этого неизвестные сожгли бронированный джип, доставшийся Поташкину в наследство от Кадина.