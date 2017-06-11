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Топ-менеджер «Роснано» отверг предъявленные обвинения
Управляющий директор по инвестиционной деятельности компании «Роснано» Андрей Горьков отверг суде предъявленные ему обвинения. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает ТАСС.
«Горьков был задержан вчера. Обвинение ему было предъявлено вчера. Свою вину он не признал», — заявил следователь в ходе заседания Басманного суда Москвы, отметив, что дело в отношении Горькова было возбуждено 9 июня.
Следователь также ходатайствовал об аресте обвиняемого, пояснив, что, находясь на свободе, он может скрыться или уничтожить доказательства своей вины.
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