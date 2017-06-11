Топ-менеджер «Роснано» отверг предъявленные обвинения

«Горьков был задержан вчера. Обвинение ему было предъявлено вчера. Свою вину он не признал», — заявил следователь в ходе заседания Басманного суда Москвы, отметив, что дело в отношении Горькова было возбуждено 9 июня.

Следователь также ходатайствовал об аресте обвиняемого, пояснив, что, находясь на свободе, он может скрыться или уничтожить доказательства своей вины.